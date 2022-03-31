5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Жеребкування ЧС-2022: в який кошик потрапить Україна

Любомир Луканюк
31 березня, 09:16
Став відомий посів напередодні жеребкування мундіалю. Україна, якщо пройде кваліфікацію, то потрапить до четвертого кошика

Віримо, що Україна проб'ється на мундіаль / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні стали відомі ще дві збірні, що пробилися на чемпіонат світу до Катару. Це команди США та Мексики.

Таким чином, вже 29 збірних (із 32) вийшли на мундіаль.

Реклама

Хто ще може поїхати на ЧС-2022

Насамперед – це Україна. Наша команда у червні зіграє стиковий матч проти Шотландії. Якщо переможе, доведеться ще виграти і у Уельса.

Читайте також: Жодних "подарунків". Петраков висловився про пряму путівку на ЧС-2022

Крім того, у червні відбудуться ще міжконтинентальні стики.

Реклама

В азіатській зоні зустрінуться ОАЕ і Австралія. Переможець цієї пари зіграє проти Перу.

Ще одну путівку розіграють Коста-Ріка та Нова Зеландія.

Але у ФІФА вирішили не чекати всіх учасників і жеребкування провести заздалегідь. 1 квітня.

Реклама

ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Кошики перед жеребкуванням ЧС-2022

Перший

  • Катар
  • Бразилія
  • Бельгія
  • Франція
  • Аргентина
  • Англія
  • Іспанія
  • Португалія

Другий

  • Нідерланди
  • Данія
  • Мексика
  • Німеччина
  • США
  • Уругвай
  • Швейцарія
  • Хорватія

Третій

  • Сенегал
  • Іран
  • Японія
  • Марокко
  • Сербія
  • Польща
  • Корея
  • Туніс

Четвертий

  • Канада
  • Камерун
  • Еквадор
  • Саудівська Аравія
  • Гана
  • Уельс/Шотландія – Україна
  • Перу/Австралія – ОАЕ
  • Коста-Ріка – Нова Зеландія

Чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.

До речі, дивіться, який хіт з'явився під час стикових матчів ЧС-2022. Запалили польські фани.