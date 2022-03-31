Жеребкування ЧС-2022: в який кошик потрапить Україна

Віримо, що Україна проб'ється на мундіаль / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні стали відомі ще дві збірні, що пробилися на чемпіонат світу до Катару. Це команди США та Мексики.

Таким чином, вже 29 збірних (із 32) вийшли на мундіаль.

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Хто ще може поїхати на ЧС-2022

Насамперед – це Україна. Наша команда у червні зіграє стиковий матч проти Шотландії. Якщо переможе, доведеться ще виграти і у Уельса.

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Крім того, у червні відбудуться ще міжконтинентальні стики.

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В азіатській зоні зустрінуться ОАЕ і Австралія. Переможець цієї пари зіграє проти Перу.

Ще одну путівку розіграють Коста-Ріка та Нова Зеландія.

Але у ФІФА вирішили не чекати всіх учасників і жеребкування провести заздалегідь. 1 квітня.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Кошики перед жеребкуванням ЧС-2022

Перший

Катар

Бразилія

Бельгія

Франція

Аргентина

Англія

Іспанія

Португалія

Другий

Нідерланди

Данія

Мексика

Німеччина

США

Уругвай

Швейцарія

Хорватія

Третій

Сенегал

Іран

Японія

Марокко

Сербія

Польща

Корея

Туніс

Четвертий

Канада

Камерун

Еквадор

Саудівська Аравія

Гана

Уельс/Шотландія – Україна

Перу/Австралія – ОАЕ

Коста-Ріка – Нова Зеландія

Чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.

До речі, дивіться, який хіт з'явився під час стикових матчів ЧС-2022. Запалили польські фани.