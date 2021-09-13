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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Жены запрещают мужьям смотреть: горячая красотка стала ведущей нового футбольного шоу

Александр Трикиша
13 сентября, 17:09
Каналы Футбол запускают новое шоу об украинской Премьер-лиге, а завлекать зрителей будет очаровательная телеведущая Эмма Ди. Красотка обещает незабываемое шоу!

Эмма Ди стала ведущей шоу о чемпионате Украины / Фото: Instagram

Девушка уже имеет опыт работы на телевидении. Она ранее была ведущей на музыкальном канале M 1, а сейчас работает на канале Live.

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Кстати, некоторое время назад слухи связывали девушку с вратарем Шахтера Алексеем Шевченко. Девушка даже фотографировалась в одежде с символикой "горняков".

"Все самое интересно в мире футбола, в основном, происходит на выходные. И… пам-пам, встречайте – каждый понедельник на канале "Футбол" мы будем рассказывать вам о самом интересном в обзоре матчей Украинской Премьер-Лиги.

Врываемся в большой спорт в 21:25 в проекте Extra time. Уверена, вы полюбите футбол, даже если никогда его не смотрели", – анонсировала шоу красотка.

В комментариях подписчики девушки шутят, что супруги не будут разрешать им смотреть новое шоу.

Яркие фото Эммы Ди в Instagram:

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