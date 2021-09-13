Жены запрещают мужьям смотреть: горячая красотка стала ведущей нового футбольного шоу

Эмма Ди стала ведущей шоу о чемпионате Украины / Фото: Instagram

Девушка уже имеет опыт работы на телевидении. Она ранее была ведущей на музыкальном канале M 1, а сейчас работает на канале Live.

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Кстати, некоторое время назад слухи связывали девушку с вратарем Шахтера Алексеем Шевченко. Девушка даже фотографировалась в одежде с символикой "горняков".

"Все самое интересно в мире футбола, в основном, происходит на выходные. И… пам-пам, встречайте – каждый понедельник на канале "Футбол" мы будем рассказывать вам о самом интересном в обзоре матчей Украинской Премьер-Лиги. Врываемся в большой спорт в 21:25 в проекте Extra time. Уверена, вы полюбите футбол, даже если никогда его не смотрели", – анонсировала шоу красотка.

В комментариях подписчики девушки шутят, что супруги не будут разрешать им смотреть новое шоу.

Яркие фото Эммы Ди в Instagram: