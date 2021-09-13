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Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
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Дружини забороняють чоловікам дивитися: гаряча красуня стала ведучою нового футбольного шоу

Олександр Трикіша
13 вересня, 17:09
Канали Футбол запускають нове шоу про українську Прем'єр-лігу, а залучати глядачів буде чарівна телеведуча Емма Ді. Красуня обіцяє незабутнє шоу!

Емма Ді стала ведучою шоу про чемпіонат України / Фото: Instagram

Дівчина вже має досвід роботи на телебаченні. Вона раніше була ведучою на музичному каналі M 1, а зараз працює на каналі Live.

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До речі, деякий час назад чутки пов'язували дівчину з воротарем Шахтаря Олексієм Шевченком. Дівчина навіть фотографувалася в одязі з символікою "гірників".

"Все найцікавіше в світі футболу, в основному, відбувається на вихідні. І... пам-пам, зустрічайте – щопонеділка на каналі "Футбол" ми розповідатимемо вам про найцікавіше в огляді матчів Української Прем'єр-Ліги .

Вриваємося у великий спорт о 21:25 в проекті Extra time. Впевнена, ви полюбите футбол, навіть якщо ніколи його не дивилися", – анонсувала шоу красуня.

У коментарях підписники дівчини жартують, що дружини не дозволятимуть їм дивитися нове шоу.

Яскраві фото Емми Ді в Instagram:

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