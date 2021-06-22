Жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Европе: фото спереди и сзади

Фотографии вторых половинок украинских игроков на стадионе в Бухаресте облетели ведущие мировые информагентства, а фанаты ради селфи с девушками выстраивались в очередь

Жены футболистов сборной Украины / Фото: Reuters

Футболисты сборной Украины проиграли Австрии 0:1, зато их жены и невесты, поддерживавшие нашу команду в Бухаресте, стали героинями ведущих мировых информагентств. Кроме того, другие болельщики выстраивались в очередь, чтобы сделать с девушками селфи.

Не зря Тарас Степаненко в комментарии под снимком, который мы публикуем ниже, отметил: "У нас самые красивые жены".

Верхний ряд (слева направо) – вторые половинки Макаренко, Матвиенко, Пятова, Степаненко, Миколенко и Забарного

Нижний ряд (слева направо) – вторые половинки Зинченко, Яремчука и Кривцова

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Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора: