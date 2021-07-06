Женщина после выкидыша плеснула футболисту в лицо кислотой

Нападающий Висса и его возлюбленная / Фото: Instagram
Нападающему французского Лорьяна Йоану Висса плеснули в лицо "жгучей жидкостью". Игрок в срочном порядке был доставлен в больницу.
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Как сообщает L'Equipe, 24-летний француз конголезского происхождения Висса перенес операцию на глазу. Его окружение утверждает, что все прошло успешно. Но пока не ясны долгосрочные последствия его травм. Сейчас футболист пребывает в стабильном состоянии.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
По подозрению в нападении на форварда Лорьяна французской полицией задержана 32-летняя женщина.
По данным Getfootballnewsfrance, эта женщина потеряла ребенка в результате выкидыша несколько недель назад – и скрыла это от своего мужа ивуарийского происхождения, опасаясь, что тот ее бросит, но при этом надеясь подменить потерянного ребенка другим малышом.
У футболиста Лорьяна эта женщина и попыталась украсть новорожденное дитя, но безуспешно. При этом изуродовала лицо спортсмена кислотой и скрылась.
Йоан Висса и его возлюбленная
А буквально на следующий день эта женщина связалась с африканской парой, у которой месяц назад во Франции родилась девочка. Матери ребенка она представилась социальным работником и при встрече также плеснула ей кислотой в лицо, после чего исчезла, прихватив с собой ребенка.
По горячим следам преступницу удалось задержать – сейчас она за решеткой. Есть подозрение, что у нее есть отклонения психического характера.
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Похищенный ребенок возвращен родителям, он здоров, чего не скажешь о его матери, которая пребывает в ожоговом отделении больницы Бордо.