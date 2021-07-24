Женился самый скандальный боксер Украины: фото избранницы и колец

Главный хейтер Василия Ломаченко Иван Редкач, проживающий в Соединенных Штатах, связал себя узами брака с красоткой Анной Андреевой – все подробности

Иван Редкач и его жена Анна / Фото: Instagram

35-летний боксер Иван Редкач по прозвищу "Киллер", недавно обозвавший Василия Ломаченко бывшей девушкой Теофимо Лопеса, сыграл свадьбу в Калифорнии.

Избранницей Редкача стала его давняя возлюбленная Анна Андреева.

"Мое самое выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж", – написал в Instagram Редкач

Кольцами молодожены похвастались у стен окружного суда города Санта-Ана.

"Мой муж умеет рассмешить меня. Вытереть слезы. Обнять меня крепко. Радоваться, когда у меня получается. Быть рядом, когда терплю неудачу. Помогает быть сильной. Мой муж – гарантия того, что у меня всегда будет друг", – поделилась своими ощущениями в соцсетях жена Ивана Редкача

Отметим, что предложение Анне Редкач сделал в прошлом году на Багамах.

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Напомним, боксер Редкач известен тем, что укусил за плечо своего соперника Дэнни Гарсию, сцепился с Ломаченко в церкви и требует изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика.