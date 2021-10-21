20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Жена звезды ПСЖ простила мужу измену с проституткой

Андрей Трофимов
21 октября, 13:54
Четыре дня Ванда Нара не хотела знать своего мужа – форварда Пари Сен-Жермен Мауро Икарди, нашедшего себе развлечение на стороне, но в итоге помирилась с ним

Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram

Ванда Нара и Мауро Икарди, похоже, снова вместе.

В конце прошлой недели сексапильная блондинка, являющаяся не только женой, но и агентом аргентинского нападающего ПСЖ, порвала с ним.

Реклама

"Ты убил еще одну семью ради проститутки!" – написала тогда 34-летняя Ванда в Instagram.

Однако сегодня красотка, ранее удалившая все фото с футболистом в соцсетях, опубликовала первые совместные снимки с 28-летним супругом.

"Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь", – подписала фото в сториз Ванда.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

Реклама

То есть Мауро и Ванда воспитывают пять детей.

Добавим, что из-за тяжелого эмоционального состояния Икарди пропустил вторничный матч ЛЧ ПСЖ – Лейпциг 3:2.

Смотрите эффектные фото Ванды

Реклама

Ванда Нара Икарди / Фото: Instagram

Ванда Нара, жена Мауро Икарди / Фото: Instagram

Реклама