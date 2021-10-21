Жена звезды ПСЖ простила мужу измену с проституткой

Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram

Ванда Нара и Мауро Икарди, похоже, снова вместе.

В конце прошлой недели сексапильная блондинка, являющаяся не только женой, но и агентом аргентинского нападающего ПСЖ, порвала с ним.

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"Ты убил еще одну семью ради проститутки!" – написала тогда 34-летняя Ванда в Instagram.

Однако сегодня красотка, ранее удалившая все фото с футболистом в соцсетях, опубликовала первые совместные снимки с 28-летним супругом.

"Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь", – подписала фото в сториз Ванда.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

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То есть Мауро и Ванда воспитывают пять детей.

Добавим, что из-за тяжелого эмоционального состояния Икарди пропустил вторничный матч ЛЧ ПСЖ – Лейпциг 3:2.

Смотрите эффектные фото Ванды

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Ванда Нара Икарди / Фото: Instagram