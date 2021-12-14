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Жена Усика прогулялась по Дубаю с другим мужчиной

Андрей Трофимов
14 декабря, 10:13
Супруга знаменитого боксера поделилась кадрами своего пребывания на Ближнем Востоке

Екатерина - с Александром Усиком и Сергеем Лапиным

Супруга чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина прогулялась по Дубаю с Сергем Лапиным – директором боксерской команды своего супруга и одним из его тренеров.

Снимком с прогулки Екатерина Усик поделилась в Instagram.

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Екатерина также опубликовала свое фото возле шикарного Rolls-Royce, подписав его: "Встретили нас с Сергеем Лапиным по-простому, без пафоса".

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А немного позже к ним присоединился и сам Александр Усик, прилетевший из Нью-Йорка, где болел за Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми и встречался с Тайсоном Фьюри.

Напомним, на Ближнем Востоке, где сейчас находится Александр Усик, в 2022 году может состояться его бой с Тайсоном Фьюри.

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Фьюри vs Усик / Фото: Instagram