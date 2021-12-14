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Дружина Усика прогулялася Дубаєм з іншим чоловіком

Андрій Трофімов
14 грудня, 10:13
Дружина знаменитого боксера поділилася кадрами свого перебування на Близькому Сході

Катерина - з Олександром Усиком і Сергієм Лапіним

Дружина чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Катерина прогулялася Дубаєм із Сергієм Лапіним – директором боксерської команди свого чоловіка та одним з його тренерів.

Знімком із прогулянки Катерина Усик поділилася у Instagram.

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Катерина також опублікувала своє фото біля шикарного Rolls-Royce, підписавши його: "Зустріли нас із Сергієм Лапіним по-простому, без пафосу".

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А трохи згодом до них приєднався і сам Олександр Усик, що прилетів із Нью-Йорка, де вболівав за Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі та зустрічався з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, на Близькому Сході, де зараз перебуває Олександр Усик, 2022 року може відбутися його бій із Тайсоном Ф'юрі.

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Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram