Жена Усика отреагировала на смерть первого президента Украины

Екатерина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Кравчука / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня на 89-м году жизни скончался украинский политик Леонид Кравчук. Он возглавлял Украину в 1991 – 1994 годах.
На это событие отреагировал супруга Александра Усика Екатерина. Она опубликовала в сторис Instagram фото первого президента и почтила его память.
"Соболезнуем! Первый!", – подписала свою публикацию Екатерина.
Ранее мы сообщали, как Екатерина Усик пришла в ужас от больной фантазии россиян. На параде "победобесия" они додумались сделать детские коляски с надписью "груз 200".
Екатерина не понимает как к этому относиться / Фото: Коллаж: Сегодня