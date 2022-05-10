Жена Усика отреагировала на смерть первого президента Украины

Екатерина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Кравчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на 89-м году жизни скончался украинский политик Леонид Кравчук. Он возглавлял Украину в 1991 – 1994 годах.

На это событие отреагировал супруга Александра Усика Екатерина. Она опубликовала в сторис Instagram фото первого президента и почтила его память.

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"Соболезнуем! Первый!", – подписала свою публикацию Екатерина.

Ранее мы сообщали, как Екатерина Усик пришла в ужас от больной фантазии россиян. На параде "победобесия" они додумались сделать детские коляски с надписью "груз 200".