Дети в коляске "груз 200". Жена Усика показала безумие россиян на параде "победобесия"

Екатерина Усик пришла в ужас от фантазии россиян, использующих своих детей в целях пропаганды

Екатерина Усик

9 мая в России прошел очередной приступ победобесия. Помимо нацистского военного парада, который прошел в Москве, обычные россияне также стали участниками этого фарса.

Маленькие дети одетые в униформу советской армии стали в порядке вещей для современной России. Но безумная фантазия оболваненных граждан страны-агрессора пошла еще дальше. Россияне додумались сделать детскую коляску с надписью "200" – условным обозначением перевозки погибших.

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В своем Instagram Екатерина Усик прокомментировала фото двухсотой детской коляски.

"Ну хватит. Я не знаю как к этому относиться. Ну дети в коляске 200", – написала супруга украинского боксера.

Ранее Екатерина Усик поделилась жуткой историей из разрушенного россиянами Мариуполя. Жители города в XXI веке вынуждены пить мочу и воду из луж из-за действий российских нацистов.

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