Дружина Усика відреагувала на смерть першого президента України

Катерина висловила співчуття у зв'язку з відходом з життя Леоніда Кравчука / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні на 89-му році життя помер український політик Леонід Кравчук. Він очолював Україну у 1991 – 1994 роках.
На цю подію відреагував дружина Олександра Усика Катерина. Вона опублікувала у сторіз Instagram фото першого президента і вшанувала його пам'ять.
"Співчуємо! Перший!", – підписала свою публікацію Катерина.
Раніше ми повідомляли, як Катерина Усик жахнулася від хворої фантазії росіян. На параді "побєдобєсія" вони додумалися зробити дитячі коляски з написом "вантаж 200".
Катерина не розуміє як до цього відноситися / Фото: Колаж: Сьогодні