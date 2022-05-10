Дружина Усика відреагувала на смерть першого президента України

Катерина висловила співчуття у зв'язку з відходом з життя Леоніда Кравчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на 89-му році життя помер український політик Леонід Кравчук. Він очолював Україну у 1991 – 1994 роках.

На цю подію відреагував дружина Олександра Усика Катерина. Вона опублікувала у сторіз Instagram фото першого президента і вшанувала його пам'ять.

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"Співчуємо! Перший!", – підписала свою публікацію Катерина.

Раніше ми повідомляли, як Катерина Усик жахнулася від хворої фантазії росіян. На параді "побєдобєсія" вони додумалися зробити дитячі коляски з написом "вантаж 200".