Жена Усика объяснила, почему Путин медлит с мобилизацией

Путину скоро не будет хватать солдат для войны в Украине / Фото: REUTERS
Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика рассказала в соцсетях своим подписчикам, почему президент России Владимир Путин медлит с мобилизацией. Кстати, Арестович рассказал, почему Украине выгодна мобилизация в РФ.
В сторис Instagram Екатерина сделала скриншот сообщения российского оппозиционера Михаила Ходорковского.
"С начала войны в России 11 доказанных случаев поджога военкоматов. Может поэтому Путин медлит со всеобщей мобилизацией", – цитирует Ходорковского девушка.
Ранее Екатерина Усик высмеивала российскую армию и Путина.
Постила анекдоты.
Высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.
А еще в одном из постов супруга Усика радовалась, что СБУ удалось арестовать Виктора Медведчука.