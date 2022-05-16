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Дружина Усика пояснила, чому Путін зволікає з мобілізацією

Олексій Андрейцев
16 травня, 12:17
Катерина Усик процитувала Михайла Ходорковського, який звернув увагу на те, скільки військкоматів підпалили з початку війни

Путіну скоро не буде вистачати солдатів для війни в Україні

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика розповіла у соцмережах своїм підписникам, чому президент Росії Володимир Путін зволікає з мобілізацією. До речі, Арестович розповів, чому Україні вигідна мобілізація в РФ.

У сторіс Instagram Катерина зробила скріншот повідомлення російського опозиціонера Михайла Ходорковського.

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"З початку війни в Росії 11 доведених випадків підпалу військкоматів. Може тому Путін зволікає з загальною мобілізацією", – цитує Ходорковського дівчина.

Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.

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Постила анекдоти.

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Висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.

А ще в одному з постів дружина Усика раділа, що СБУ вдалося заарештувати Віктора Медведчука.