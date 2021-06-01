Жена Коноплянки "оторвалась" на дне рождения Кристины Яремчук: видео с танцпола

Смотрите яркие моменты с дня рождения жены основного нападающего сборной Украины, поздравить которую в киевский ресторан наведались супруги других футболистов

Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram

Пока сборная Украины готовится к Евро в Харькове, жены футболистов весело провели время в Киеве. Поводом для встречи в одном из столичным ресторанов стал день рождения Кристины Яремчук – жене основного форварда украинской сборной и бельгийского Гента Романа Яремчука исполнилось 27 лет.

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Поздравить ее, среди прочих подруг, пришли Анна Кравец, Татьяна Макаренко, Виктория Коноплянка. Последняя стала звездой танцпола на вечеринке. Смотрите, какой зажигательный перформанс на шпильках выдала супруга Евгения Коноплянки под бессмертный Freestyler.

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Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук Видео: Instagram

А это – уже более лиричный танец Анны Кравец, Виктории Коноплянки и Кристины Яремчук.

Анна Кравец, Виктория Коноплянка и Кристина Яремчук Видео: Instagram

Напомним, сегодня тренер сборной Украины Андрей Шевченко должен объявить окончательную заявку на Евро. Ранее мы писали, что из-за травм "сине-желтым" не помогут Бондарь, Мораес, Буяльский и Коваленко. Также, по неофициальным данным, не успевает восстановиться к турниру после травмы Евгений Коноплянка.