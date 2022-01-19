Жена Кличко просит, чтобы ее украли

Виталий и Наталья Кличко живут отдельно / Фото: Instagram

В последнее время жена вечного чемпиона WBC и мэра Киева Виталия Кличко Наталья принялась активно делиться в соцсетях своими кулинарными рецептами.

Но сегодня брюнетка опубликовала в Instagram эффектные фото у зеркала, написав:

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"Пожалуйста, не подумайте, что я постоянно стою у плиты. Сегодня я выхожу в свет. Хватит уже этой готовки! Важно находить время для самой себя".

"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая выходишь на улицу. Боюсь, чтоб не украли", – написала в комментариях под этими фото одна из подруг Натальи Кличко.

На что та ответила, что вовсе не против, чтобы ее украли:

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"Ну и пусть... Опять же, приключение! А жизнь без приключений так пресна".

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко и его жена Наталья живут отдельно: он в Киеве, она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но Виталий это опровергает.

"Если будем разводиться, то сообщу об этом..." – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

У супругов есть трое детей / Фото: klitschko-brothers

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