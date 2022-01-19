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Дружина Кличка просить, щоб її викрали

Андрій Трофімов
19 січня, 10:34
Дружина знаменитого боксера та мера Києва Наталія Кличко не боїться, що її таку гарну викрадуть – вона, навпаки, "за"

Виталій і Наталія живуть окремо / Фото: Instagram

Останнім часом дружина вічного чемпіона WBC та мера Києва Віталія Кличка Наталія почала активно ділитися у соцмережах своїми кулінарними рецептами.

Але сьогодні брюнетка опублікувала в Instagram ефектні фото біля дзеркала, написавши:

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"Будь ласка, не подумайте, що я постійно стою біля плити. Сьогодні я виходжу у світ. Досить уже цього куховаріння! Важливо знаходити час для самої себе".

"Ой, Натахо, щось ти дуже гарна виходиш на вулицю. Боюся, як би не вкрали", – написала в коментарях під цими фото одна з подруг Наталії Кличко.

На що та відповіла, що зовсім не проти, щоб її викрали:

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"Ну й нехай... Знову ж таки, пригода! А життя без пригод так прісне".

Як повідомлялося раніше, Віталій Кличко та його дружина Наталія живуть окремо: він у Києві, вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але Віталій це заперечує.

"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це..." – відзначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.

У подружжя є троє дітей / Фото: klitschko-brothers

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/ Фото: Instagram