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Совсем одна: жена Кличко затосковала

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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16 января, 21:52
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"Дети уехали на учебу. Не для кого и готовить", – посетовала супруга мэра Киева
Наталье Кличко взгрустнулось после праздников
Наталье Кличко взгрустнулось после праздников / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще несколько недель назад супруга Виталия Кличко Наталья сияла от счастья, поздравляя своих фолловеров с Рождеством. А теперь вот затосковала.

"Вам знакомо это чувство, когда праздники закончились, дети уехали на учебу, гости расходятся по домам и больше не для кого готовить??? А вот для себя ну совсем не хочется!!!" – поделилась Наталья Кличко своей печалью в Instagram.

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"А теперь есть выбор, заказать что-то из разряда не очень здоровой пищи... Или все-таки заставить себя пойти на кухню и приготовить себе ну хоть какой-нибудь салат..." – размышляет Наталья Кличко.

И тут от нее неожиданно последовало предложение:

"Дайте мне знать, если вы хотели бы иметь некоторые из моих рецептов, когда у вас нет желания создавать и готовить для себя"

"Любите и заботьтесь о себе", – посоветовала напоследок своим подписчикам Наталья Кличко.

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Фолловеры Натальи Кличко пока с просьбами насчет рецептов к ней в комментариях не обращаются, заменив их комплиментами в адрес брюнетки.

  • "Вы прекрасно выглядите, очень красивая женщина"
  • "Вы чудесны! Как и много лет назад!" – пишут подписчики Натальи.

Напомним, мэр Киева и вечный чемпиона мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко и его жена Наталья живут отдельно: он в столице Украины, она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но Виталий это опровергает.

"Если будем разводиться, то сообщу об этом..." – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

У супругов есть трое детей.
У супругов есть трое детей. / Фото: klitschko-brothers

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Что касается детей супругов, то младший сын Максим учится в школе в Великобритании, дочь Елизавета-Виктория изучает психологию в университете в Нидерландах, а старший сын Егор-Даниэль закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.

Наталья Кличко со своей дочерью
Наталья Кличко со своей дочерью / Фото: Instagram

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