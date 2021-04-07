Жена Буяльского ждет дома золотую медаль УПЛ

Динамо близко к первому за пять лет чемпионскому титулу

Супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина в предвкушении удачной для команды его мужа развязки в чемпионате Украины.

На вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, ждет ли она дома золотую медаль Премьер-лиги, Алина Буяльская ответила:

"Надеемся, верим и ждем"

Виталий Буяльский / Фото: AFP

Напомним, за шесть туров до финиша чемпионата Украины Динамо опережает Шахтер на семь очков. Через тур, 17 апреля, гранды должны встретиться друг с другом на НСК "Олимпийский".

В последний раз Виталий Буяльский, а с ним и Динамо становились чемпионами Украины в 2016 году под руководством Сергея Реброва.

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Как мы писали ранее, по мнению Мирона Маркевича, золотая интрига уже мертва. "Шахтеру может помочь разве что чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если Динамо бросит играть, но я в это не верю", – заявил экс-тренер сборной Украины zbirna.com

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