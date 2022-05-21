Ждите хороших новостей. Шевченко заинтриговал своей миссией в Киеве

Андрей Шевченко вернулся в Киев во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время своего визита в Киев Андрей Шевченко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой он стал первым амбассадором платформы UNITED24.

Своими эмоциями и впечатлениями от увиденного во время пребывания в столице Украине, легендарный футболист поделился с подписчиками в социальных сетах. Кроме того, Шевченко анонсировал хорошие новости для украинцев и призвал всех неравнодушных людей поддержать инициативу президента Украины.

Реклама

"Мой родной Киев встретил каштанами, теплом, воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны. Но главное – Киев встретил людьми. Невероятными, искренними, открытыми, отчаянными. Людьми, которые любят Украину и сделают все для ее победы. Я тоже сделаю все для этого и скоро вернусь снова с хорошими новостями. А пока прошу вашей поддержки – сделайте пожертвование на поддержку Украины на u24.gov.ua. Это всего один клик. Но, возможно, он спасет чью-то жизнь. Слава Украине!" – написал Шевченко в своем Instagram.

Экс-наставник сборной Украины также опубликовал фотографии своего пребывания в Киеве. Среди них фото на стадионе, где он играл в детстве.

Реклама

Реклама

Напомним, что 23 мая в Милане состоится благотворительный матч в поддержку беженцев из Украины. Кроме Андрея Шевченко, ожидается участие Лионеля Месси, Жулио Сезари, Хавьера Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибалу, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэслі Снейдера и других звезд мирового футбола.