Чекайте на хороші новини. Шевченко заінтригував своєю місією у Києві

Андрій Шевченко повернувся до Києва під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час свого візиту до Києва Андрій Шевченко зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, за підсумками якої він став першим амбасадором платформи UNITED24.

Своїми емоціями та враженнями від побаченого під час перебування у столиці України легендарний футболіст поділився з підписниками у соціальних мережах. Крім того, Шевченко анонсував гарні новини для українців та закликав усіх небайдужих людей підтримати ініціативу президента України.

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"Мій рідний Київ зустрів каштанами, теплом, спогадами дитинства та болем втрат від страшної війни. Але головне — Київ зустрів людьми. Неймовірними, щирими, відкритими, відчайдушними. Людьми, які люблять Україну і зроблять все задля її перемоги. Я теж зроблю все для цього і скоро повернуся знову з хорошими новинами. А поки прошу вашої підтримки — зробіть пожертву на підтримку України на @u24.gov.ua. Це всього один клік. Але можливо, він врятує чиєсь життя. Слава Україні!" – написав Шевченко у своєму Instagram.

Екснаставник збірної України також опублікував фотографії свого перебування у Києві. Серед них фото на стадіоні, де він грав у дитинстві.

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Нагадаємо, що 23 травня у Мілані відбудеться благодійний матч на підтримку біженців із України. Окрім Андрія Шевченка, очікується участь Ліонеля Мессі, Жуліо Сезара, Хав'єра Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібалу, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдера та інших зірок світового футболу.