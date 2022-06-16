Ждем супербой! Еще один украинский чемпион вернулся с войны в спорт

Ярослав Амосов возвращается в клетку / Фото: Коллаж: Сегодня

13 мая на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинец Ярослав Амосов должен был провести защиту чемпиона Bellator. Но из-за военной агрессии Российской Федерации поединок с британцем Майклом Пейджем был отменен.

Все дело в том, что Ярослав вместо денег и титулов выбрал защиту своей Родины.

Реклама

Сегодня первый в истории Украины чемпион Bellator сообщил о намерении вернуться к боям в клетке.

"Вернулся в офис. Скоро вернусь в октагон", – написал Амосов в Instagram.

Ранее Ярослав Амосов показал, где хранился его чемпионский пояс, когда в Ирпене орудовали рашисты. Мама чемпиона надежно спрятала трофей от российских захватчиков.

Реклама

Напомним, свой предыдущий бой украинский боец смешанных боевых искусств провел в июне 2021 года. Амосов единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму, став чемпионом Bellator. В активе Ярослава – 26 побед и ни одного поражения.