Бой украинского чемпиона отменили: он воюет против России

Ярослав Амосов не будет на "Уэмбли" защищать звание чемпиона Bellator. Он защищает свою страну от российских оккупантов

Чемпион Bellator Ярослав Амосов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram s_amoskin

13 мая на лондонском "Уэмбли" украинец Ярослав Амосов должен был защищать титул чемпиона Bellator.

Претендентом на пояс был британец Майкл Пейдж – одержал 20 побед и потерпел одно поражение в смешанных единоборствах.

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Но все планы испортила война. Наш чемпион выбрал Родину вместо титулов и денег. Амосов защищает Украину от фашистов. Смотрите эмоциональное обращение чемпиона Bellator под пулями и взрывами.

Поэтому организаторы решили заменить украинца. Теперь против Пейджа выйдет в октагон Логан Сторли. Они разыграют звание временного чемпиона Bellator.

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