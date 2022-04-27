"Ждем наши войска": игрок Динамо и сборной Украины рассказал о родителях в Херсоне

Александр Караваев родом из Херсона

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух месяцев. Оккупанты отчаянно пытаются захватить как можно больше чужой территории.

Помимо Донецка, Луганска и Симферополя, которые находятся под оккупацией уже восемь лет, новым областным центром, занятым террористами, стал Херсон. Войска фашистской России взяли город в блокаду и разгоняют акции протеста за Украину.

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Особенно переживает за город вингер Динамо и сборной Украины Александр Караваев. Футболист родился в Херсоне, а нынче там находятся его родители.

"Я родом из Херсона, родился там, и там сейчас мои родители. Пока все хорошо. Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска и освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь. Хочу, чтобы как можно скорее настал мир".

Ранее о ситуации в Херсоне высказался другой уроженец города – Виктор Коваленко. Игрок Специи призвал местных бизнесменов не наживаться на горе и не поднимать цены.