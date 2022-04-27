"Чекаємо на наші війська": гравець Динамо та збірної України розповів про батьків у Херсоні

Олександр Караваєв родом із Херсона

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад два місяці. Окупанти відчайдушно намагаються захопити якнайбільше чужої території.

Крім Донецька, Луганська та Сімферополя, які перебувають під окупацією вже вісім років, новим обласним центром, зайнятим терористами, став Херсон. Війська фашистської Росії взяли місто в облогу і розганяють акції протесту за Україну.

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Особливо переживає за місто вінгер Динамо та збірної України Олександр Караваєв. Футболіст народився в Херсоні, а нині там перебувають його батьки.

"Я родом з Херсона, народився там, і там зараз мої батьки. Поки що все добре. Чекаємо, щоб окупація минула, щоб туди прийшли наші війська і звільнили наших громадян, які там тепер. Я дуже переживаю, кожен день телефоную. Хочу, щоб якомога швидше настав мир".

Раніше про ситуацію в Херсоні висловився інший уродженець міста – Віктор Коваленко. Гравець Спеції закликав місцевих бізнесменів не наживатися на горі та не піднімати ціни.