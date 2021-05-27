Жаркий поцелуй на "жестяную свадьбу": как Тарас Степаненко поздравил супругу с годовщиной

Семья Степаненко отмечает восьмую годовщину свадьбы / Фото: Instagram

Капитан донецкого Шахтера и лидер сборной Украины Тарас Степаненко поздравил свою супругу Маргариту с восьмой годовщиной семейной жизни, которую в народе еще называют жестяной свадьбой.

Читайте также: "Хотела дать Тарасу в нос!" Жена Степаненко – о родах третьего сына

"8 лет назад, мы пообещали друг другу, что наша семья будет строиться на принципах доверия, взаимоуважения, дружбы и любви!!! Но говорят и обещают многие, а я ценю то, что мы делаем и у нас получается. Я тебя Люблю", – написал в Instagram футболист и прикрепил видео с жарким поцелуем.

Читайте также: Жена лидера сборной в платье с огненным бюстом. Но смотреть надо на другое

Супруга игрока не осталась в долгу и тоже опубликовала пост с признанием в любви. Теплые слова она сопроводила кадром с жарким танцем.

"С Годовщиной, Любимый. Ни на секунду не сомневаюсь, что мы идеальная пара. Будем так танцевать минимум до 100 лет", – оставила поздравление Маргарита.