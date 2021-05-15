Зеленский громко поздравил Динамо после победы в Кубке

По словам главы государства, это – начало пути столичного клуба к выигрышу Лиги чемпионов, которая еще ни разу в истории не покорялась киевлянам

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Динамо с выигрышем всех внутренних соревнований минувшего сезона – Суперкубка, чемпионата и Кубка страны. В финале последнего киевляне в четверг в Тернополе обыграли Зарю 1:0.

"Золотой хет-трик легендарного Динамо. Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Владимир Зеленский у себя в Twitter

Напомним, финал Кубка Украины омрачила травма Виталия Миколенко. У динамовца было подозрение на перелом руки. К счастью, оно не подтвердилось. У защитника все кости целы. Таким образом Миколенко сыграет на Евро.

Добавим, что после выигрыша Кубка УкраиныЛуческу попросит Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам Динамо.

Смотрите, как Динамо выиграло Кубок Украины