Зеленский громко поздравил Динамо после победы в Кубке

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: delo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Динамо с выигрышем всех внутренних соревнований минувшего сезона – Суперкубка, чемпионата и Кубка страны. В финале последнего киевляне в четверг в Тернополе обыграли Зарю 1:0.
"Золотой хет-трик легендарного Динамо. Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Владимир Зеленский у себя в Twitter
Напомним, финал Кубка Украины омрачила травма Виталия Миколенко. У динамовца было подозрение на перелом руки. К счастью, оно не подтвердилось. У защитника все кости целы. Таким образом Миколенко сыграет на Евро.
Добавим, что после выигрыша Кубка УкраиныЛуческу попросит Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам Динамо.
Смотрите, как Динамо выиграло Кубок Украины
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