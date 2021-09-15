15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Луганская Заря без Шахаба и Шевченко отправилась на матч Лиги конференций

Сергей Шаховец
15 сентября, 17:51
Бронзовый призер чемпионата Украины готовится к дебюту в Лиге конференций. Главный тренер Зари Виктор Скрипник взял в Норвегию 21 футболиста

Форвард Раймонд Овусу в составе Зири отправился на матч с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 16 сентября, луганская Заря сыграет первый матч в Лиге конференций. Соперником украинской команды станет норвежский Буде-Глимт.

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Сегодня утром делегация Зари отправилась в Норвегию на исторический поединок в розыгрыше Лиги конференций.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник взял на матч 21 футболиста. В списке отсутствуют травмированные иранский форвард Шахаб Захеди и основной вратарь Никита Шевченко.

СОСТАВ ЗАРИ

Вратари: Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин

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Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын

Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Артём Громов, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Кристиан, Егор Назарина

Нападающие: Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Максим Лунёв, Рэймонд Овусу, Аллахъяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко

Напомним, что матч с Буде-Глимт в рамках первого этапа группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 16 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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