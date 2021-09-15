Луганская Заря без Шахаба и Шевченко отправилась на матч Лиги конференций

Форвард Раймонд Овусу в составе Зири отправился на матч с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 16 сентября, луганская Заря сыграет первый матч в Лиге конференций. Соперником украинской команды станет норвежский Буде-Глимт.

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Сегодня утром делегация Зари отправилась в Норвегию на исторический поединок в розыгрыше Лиги конференций.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник взял на матч 21 футболиста. В списке отсутствуют травмированные иранский форвард Шахаб Захеди и основной вратарь Никита Шевченко.

СОСТАВ ЗАРИ

Вратари: Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин

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Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын

Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Артём Громов, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Кристиан, Егор Назарина

Нападающие: Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Максим Лунёв, Рэймонд Овусу, Аллахъяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко

Напомним, что матч с Буде-Глимт в рамках первого этапа группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 16 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.