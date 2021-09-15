15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Луганська Зоря без Шахаба і Шевченка вирушила на матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець
15 вересня, 17:51
Бронзовий призер чемпіонату України готується до дебюту у Лізі конференцій. Головний тренер Зорі Віктор Скрипник взяв до Норвегії 21 футболіста

Форвард Раймонд Овусу у складі Зорі відправився на матч з Буде-Глімт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

У четвер, 16 вересня, луганська Зоря зіграє перший матч у Лізі конференцій. Суперником української команди стане норвезький Буде-Глімт.

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Сьогодні вранці делегація Зорі вирушила до Норвегії на історичний поєдинок в розіграші Ліги конференцій.

Головний тренер луганчан Віктор Скрипник взяв на матч 21-го футболіста. У списку відсутні травмовані іранський форвард Шахаб Захеді і основний воротар Микита Шевченко.

СКЛАД ЗОРІ

Воротарі: Антон Жилкін, Дмитро Мацапура, Олександр Сапутін

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Захисники: Жуніньо, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин

Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвек, Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Крістіан, Єгор Назарина

Нападники: Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Раймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш, Данило Алефіренко

Нагадаємо, що матч з Буде-Глімт в рамках першого етапу групового раунду Ліги конференцій відбудеться в четвер 16 вересня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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