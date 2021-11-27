27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Челси --
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Динамо --
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Заявка на бронзу! Днепр-1 поиздевался над Ворсклой

Сергей Шаховец
27 ноября, 21:20
Команда Игора Йовичевича с разгромным счетом 5:1 победила Ворсклу и вышла на третье место в турнирной таблице

Днепр-1 деклассировал Ворсклу в битве за третье место / Фото: официальный сайт УПЛ

В центральном матче 16-тура чемпионата Украины встречались Днепр-1 и Ворскла. Цена поединка – третье место в чемпионате Украины.

Дебют встречи стал "холодным душем" для подопечных Юрия Максимова. Уже на 8-й секунде матча вингер Днепра-1 Алексей Гуцуляк забил гол в ворота Ризныка! Этот гол стал самым быстрым в истории УПЛ.

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Гол Гуцуляка

Футболисты Ворсклы так и не пришли в себя от шока, а футболисты Днепра-1 продолжали разрывать оборону полтавчан.

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Во втором тайме днепряне забили еще четыре гола в ворота Ризныка.

В начале второй 45-минутки вратарь Ворсклы сумел отразить пенальти после удара Довбика. Но его подвиг не воодушевил игроков "зелено-белой" команды.

Всего за десять минут футболисты Днепра-1 отправили четыре мяча в сетку ворот Дмитрия Ризныка. Дублем отличился Артем Довбик, еще по одному голу забили Гуцуляк и Пихаленок.

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Дубль Довбика

Гол Пихаленка

Дубль Гуцуляка

Подопечные Юрия Максимова в самом конце матча сумели "размочить" счет. После грубой ошибки Игнатенко Кравчук вышел один на один с Кожокару и нанес точный удар – 5:1.

Гол Кравчука

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

Днепр 1 – Ворскла – 5:1

Голы: Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихаленок (58) – Кравчук (84)

На 50-й минуте Довбик не реализовал пенальти (вратарь)

Днепр 1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Билл, 75), Джурасек (Ди Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

Ворскла: Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амилькар, 70).

Победа над Ворсклой позволила Днепру-1 выйти на бронзовое место в турнирной таблице и сделать заявку на медали в чемпионате. Полтавчане опустились на четвертую строчку чемпионата, имея в активе 31 очко. Если в понедельник Заря обыграет Александрию в заключительном матче 16-го тура УПЛ, то полтавчане могут оказаться на 5-м месте.