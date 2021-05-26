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"Заводной апельсин" назвал состав против Украины на Евро-2020

26 мая, 21:10

Любомир Луканюк

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур выбрал 26 футболистов, которые будут выступать на чемпионате Европы

Наш первый соперник по чемпионату Европы определился с составом. Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур выбрал 26 футболистов, которые сыграют на Евро-2020.

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Заявка Нидерландов на Евро

Перед стартом "Заводной апельсин", как еще называют футбольные Нидерланды, запланировал два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).

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А 13 июня в Амстердаме Нидерданды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины.

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