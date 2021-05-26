"Заводной апельсин" назвал состав против Украины на Евро-2020

Наш первый соперник по чемпионату Европы определился с составом. Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур выбрал 26 футболистов, которые сыграют на Евро-2020.
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Заявка Нидерландов на Евро
- Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия, Испания), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич, Англия).
- Защитники: Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас, Англия), Оуэн Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Интер, Италия), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус, Италия), Натан Аке (Манчестер Сити, Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Джоэль Велтман (Брайтон, Англия).
- Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона, Испания), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Англия), Мартен де Рон (Аталанта, Италия), Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед, Англия).
- Нападающие: Мемфис Депай (Лион, Франция), Стевен Бергейс (Фейенорд), Люк де Йонг (Севилья, Испания), Дониэлл Мален, Коди Гакпо (оба – ПСВ), Ваут Вегхорст (Вольфсбург, Германия), Квинси Промес (Спартак, Россия).
Перед стартом "Заводной апельсин", как еще называют футбольные Нидерланды, запланировал два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).
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А 13 июня в Амстердаме Нидерданды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины.
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