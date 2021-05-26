"Заводной апельсин" назвал состав против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур выбрал 26 футболистов, которые будут выступать на чемпионате Европы

Наш первый соперник по чемпионату Европы определился с составом. Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур выбрал 26 футболистов, которые сыграют на Евро-2020.

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Заявка Нидерландов на Евро

Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия, Испания), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич, Англия).

Яспер Силлессен (Валенсия, Испания), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич, Англия). Защитники: Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас, Англия), Оуэн Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Интер, Италия), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус, Италия), Натан Аке (Манчестер Сити, Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Джоэль Велтман (Брайтон, Англия).

Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас, Англия), Оуэн Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Интер, Италия), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус, Италия), Натан Аке (Манчестер Сити, Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Джоэль Велтман (Брайтон, Англия). Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона, Испания), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Англия), Мартен де Рон (Аталанта, Италия), Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед, Англия).

Френки де Йонг (Барселона, Испания), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Англия), Мартен де Рон (Аталанта, Италия), Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед, Англия). Нападающие: Мемфис Депай (Лион, Франция), Стевен Бергейс (Фейенорд), Люк де Йонг (Севилья, Испания), Дониэлл Мален, Коди Гакпо (оба – ПСВ), Ваут Вегхорст (Вольфсбург, Германия), Квинси Промес (Спартак, Россия).

Перед стартом "Заводной апельсин", как еще называют футбольные Нидерланды, запланировал два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).

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А 13 июня в Амстердаме Нидерданды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины.