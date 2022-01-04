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Застеснялась! Украинская красотка удалила из соцсетей сексуальное фото

Андрей Трофимов
4 января, 14:38
Марина Бех похвасталась эротичным снимком с горнолыжного курорта, но затем фотография исчезла из страницы спортсменки в Instagram

Марина удалила это фото

Вчера украинская легкоатлетка запостила в Instagram сексуальное фото. Спортсменка валялась в постели в откровенном белье.

"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые", – подписала снимок Марина.

Но спустя некоторое время Марина удалила свой пост. То ли застеснялась слишком уж откровенной фотографии, то ли есть на это еще какая-то причина.

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Но если в соцсетях снимок и можно удалить, то в Интернете он будет гулять вечно.

Ранее муж Марины, призер Олимпиады-2020, пловец Михаил Романчук попал в небольшой скандал во время отдыха в Буковеле. Подписчикам спортсмена не понравилась его экипировка.

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Мы сообщали, что Марина Бех-Романчук приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Марине Бех – 26 лет. Она чемпионка и бронзовая призерка Европейских игр-2019 в прыжках в длину. Серебряная призерка чемпионата мира-2019, чемпионка Европы-2021.

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На Олимпиаде в Токио Марина сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.