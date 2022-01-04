Засоромилася! Українська красуня видалила із соцмереж сексуальне фото

Вчора українська легкоатлетка запостила у Instagram сексуальне фото. Спортсменка валялася у ліжку у відвертій білизні.

"Це були ідеальні три дні у Буковелі з моїм коханим. Яскраві та незабутні", – підписала знімок Марина.

Але через деякий час Марина вилучила свій пост. Чи то засоромилася надто вже відвертою фотокарткою, чи є на це ще якась причина.

Реклама

Але якщо в соцмережах знімок можна видалити, то в Інтернеті він буде гуляти вічно.

Раніше чоловік Марини, призер Олімпіади-2020, плавець Михайло Романчук потрапив у невеликий скандал під час відпочинку у Буковелі. Підписникам спортсмена не сподобалося його екіпірування.

Реклама

Ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка в довжину перекваліфікувалася в спринтерку.

Марині Бех – 26 років. Вона чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор-2019 у стрибках у довжину. Срібна призерка чемпіонату світу-2019, чемпіонка Європи-2021.

Реклама

На Олімпіаді в Токіо Маріина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.