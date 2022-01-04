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Засоромилася! Українська красуня видалила із соцмереж сексуальне фото

Андрій Трофімов
4 січня, 14:38
Марина Бех похвалилася еротичним знімком із гірськолижного курорту, але потім фотографія зникла зі сторінки спортсменки у Instagram

Марина видалила це фото

Вчора українська легкоатлетка запостила у Instagram сексуальне фото. Спортсменка валялася у ліжку у відвертій білизні.

"Це були ідеальні три дні у Буковелі з моїм коханим. Яскраві та незабутні", – підписала знімок Марина.

Але через деякий час Марина вилучила свій пост. Чи то засоромилася надто вже відвертою фотокарткою, чи є на це ще якась причина.

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Але якщо в соцмережах знімок можна видалити, то в Інтернеті він буде гуляти вічно.

Раніше чоловік Марини, призер Олімпіади-2020, плавець Михайло Романчук потрапив у невеликий скандал під час відпочинку у Буковелі. Підписникам спортсмена не сподобалося його екіпірування.

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Ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка в довжину перекваліфікувалася в спринтерку.

Марині Бех – 26 років. Вона чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор-2019 у стрибках у довжину. Срібна призерка чемпіонату світу-2019, чемпіонка Європи-2021.

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На Олімпіаді в Токіо Маріина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.