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Засланный казачок. Экс-игрок Карпат перешел российский клуб

Сергей Шаховец
19 февраля, 00:22
Колумбийский полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль стал игроком московского клуба ЦСКА

Хорхе Карраскаль / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Экс-звезда Карпат будет выступать за московский клуб до конца сезона 2021/22. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

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Отметим, что Карраскаль в течении двух сезонов выступал за львовские Карпаты. Болельщикам он запомнился не только яркой внешностью и нестандартной игрой, но и своей любовью к Львову.

На странице в Instagram колумбиец публиковал посты на украинском языке и называл Львов родным городом.

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Летом 2017-го, после перехода в Карпаты, Карраскаль выложил фотографию из львовского ресторана "Криївка" с подписью: "Слава Україні! Вперед, Карпати!", – сообщает ua.tribuna.com.

Кстати, этот пост футболист потом удалил со своей страницы.

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В составе украинского клуба колумбиец провел 41 матч, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

За Ривер Плейт полузащитник забил девять голов в 81-й игре.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ривер Плейт выиграл чемпионат Аргентины в сезоне-2021.