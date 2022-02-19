Засланий козачок. Екс-гравець Карпат перейшов російський клуб

Хорхе Карраскаль / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Екс-зірка Карпат виступатиме за московський клуб до кінця сезону 2021/22. Угода з аргентинським клубом передбачає опцію викупу трансферу футболіста.

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Зазначимо, що Карраскаль протягом двох сезонів виступав за львівські Карпати. Уболівальникам він запам'ятався не лише яскравою зовнішністю та нестандартною грою, а й своєю любов'ю до Львова.

На сторінці у Instagram колумбієць публікував пости українською мовою та називав Львів рідним містом.

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Влітку 2017-го, після переходу до Карпат, Карраскаль виклав фотографію із львівського ресторану "Криївка" за підписом: "Слава Україні! Вперед, Карпати!", – повідомляє ua.tribuna.com.

До речі, цей пост футболіст потім видалив зі своєї сторінки.

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У складі українського клубу колумбієць провів 41 матч, забивши шість голів та зробивши п'ять результативних передач.

За Рівер Плейт півзахисник забив дев'ять голів у 81 грі.

ЦСКА посідає четверте місце у турнірній таблиці РПЛ. Рівер Плейт виграв чемпіонат Аргентини у сезоні-2021.