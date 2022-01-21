Зашкварился за Крым! Тренера рассмешили жалобы Усика

Тренер объяснил в чем ошибка Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший в штабе Владимира Кличко, прокомментировал жалобы Александра Усика на то, что у него нет рекламных контрактов в Украине.

"Я слышал, что с Усиком рекламодатели не хотят работать из-за его позиции. Позиция у тебя такая, что тебе контракты никто не может предложить, потому что зашкварился за Крым", – сказал Сергей Городничев на своем YouTube-канале.

Реклама

Читайте также: Усик сфотографировался с Януковичем: оба счастливы

Ранее мы писали, что после аннексии Крыма Усик продолжает ездить на полуостров. Боксер рассказал, как его кошмарят на российской границе. Но это его не останавливает

Фото Усика из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри могут провести не в конце нынешнего года, а уже ближайшей весной. В этом заинтересованы бизнесмены с Ближнего Востока.