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Зашкварился за Крым! Тренера рассмешили жалобы Усика

Андрей Трофимов
21 января, 11:26
С чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком в Украине не хотят работать рекламодатели. Тренер Кличко объяснил почему так произошло

Тренер объяснил в чем ошибка Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший в штабе Владимира Кличко, прокомментировал жалобы Александра Усика на то, что у него нет рекламных контрактов в Украине.

"Я слышал, что с Усиком рекламодатели не хотят работать из-за его позиции. Позиция у тебя такая, что тебе контракты никто не может предложить, потому что зашкварился за Крым", – сказал Сергей Городничев на своем YouTube-канале.

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Ранее мы писали, что после аннексии Крыма Усик продолжает ездить на полуостров. Боксер рассказал, как его кошмарят на российской границе. Но это его не останавливает

Фото Усика из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри могут провести не в конце нынешнего года, а уже ближайшей весной. В этом заинтересованы бизнесмены с Ближнего Востока.