Защитник Динамо и хавбек Милана: Шевченко определился с главными трансферными целями

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Украинский специалист хочет подписать опорного или атакующего полузащитника и флангового защитника. Главные трансферные цели Шевченко – Самуэль Кастильехо из Милана и Виталий Миколенко из киевского Динамо, сообщает Calciomercato.

Ранее мы писали, что Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Отметим, что Шевченко имеет все основания рассчитывать на усиление состава Дженоа новыми игроками. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.