12 ноября 21:45
Италия 1
Швейцария 1
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
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Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Защитник Динамо и хавбек Милана: Шевченко определился с главными трансферными целями

Павел Василенко
12 ноября, 23:37
Новый главный тренер итальянского Дженоа украинец Андрей Шевченко определился с потенциальными новичками

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Украинский специалист хочет подписать опорного или атакующего полузащитника и флангового защитника. Главные трансферные цели Шевченко – Самуэль Кастильехо из Милана и Виталий Миколенко из киевского Динамо, сообщает Calciomercato.

Ранее мы писали, что Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Отметим, что Шевченко имеет все основания рассчитывать на усиление состава Дженоа новыми игроками. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.