Защищал Родину от фашистов! Известный боксер погиб в бою на востоке Украины

Олег Прудкий погиб на войне

Украина продолжает бороться за свою независимость в войне с фашистской Россией. Уже три месяца, как наш народ объединился вокруг страны и помогает ей всеми возможными способами.

Многие спортсмены отправились в ряды территориальной обороны или ВСУ. А некоторые даже отправились на фронт. Сегодня стало известно, что в бою на востоке Украины погиб черкасский боксер Олег Прудкий. Об этом сообщил президент федерации бокса Черкащины Сергей Тищенко.

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"Вспоминаю сейчас, как твой тренер рассказывал, какое сильное желание было у тебя заниматься боксом, как на велосипеде преодолевал десятки километров, чтобы попасть на тренировку. Вспоминаю, как мы тебя поддерживали на соревнованиях "Украинских атаманов", тебя тогда приехал поддержать целый автобус из Черкасс и ты добыл победу! Все помнят твои невероятные поединки. Ты первый в истории Черкасского бокса добыл золото в весовой категории 60 кг.

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Очень тяжело воспринимать такие новости каждый день. Непоправимая потеря для нашей боксерской семьи. Соболезную семье боксера. Проклятая война забирает лучших сынов Украины! Вечная память, покойся с миром, друг! Герои не умирают!"

Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".