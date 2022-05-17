В бою с рашистами погиб украинский боксер

15 мая от российской пули погиб боксер, морской пехотинец ВСУ Виктор Понятенко. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины на странице Facebook.
Виктор "Рыжий" Понятенко родился в Запорожье. С восьми лет начал заниматься боксом. Спортсмен становился серебряным призером Кубка Украины. На ринге провел 120 поединков, приблизительно в 100 из них стал победителем.
Виктор участвовал в лиге кулачных боев Lucky Punch. Понятенко шел по жизни с девизом "Только позитив и никакого негатива!".
С началом военной агрессии Виктор Понятенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить Украину от российских оккупантов. К сожалению, нашего воина поразила вражеская пуля и оборвала его жизнь.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе от вражеского снаряда погиб бывший боксер и судья Алексей Купырев. Он был чемпионом Европы среди молодежи.
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