Захищав Батьківщину від фашистів! Відомий боксер загинув у бою на сході України

Олег Прудкий загинув на війні

Україна продовжує боротися за свою незалежність у війні із фашистською Росією. Вже три місяці, як наш народ об'єднався навколо країни та допомагає їй усіма можливими способами.

Багато спортсменів вирушили до лав територіальної оборони або ЗСУ. А дехто навіть вирушив на фронт. Сьогодні стало відомо, що у бою на сході України загинув черкаський боксер Олег Прудкий. Про це повідомив президент федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко.

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"Згадую зараз, як твій тренер розповідав, яке сильне бажання було в тебе займатися боксом, як на велосипеді долав десятки кілометрів, щоби потрапити на тренування. Згадую, як ми тебе підтримували на змаганнях "Українських отаманів", тобі тоді приїхав підтримати цілий автобус із Черкас і ти здобув перемогу! Усі пам'ятають твої неймовірні поєдинки. Ти перший в історії Черкаського боксу здобув золото у ваговій категорії 60 кг.

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Дуже важко сприймати такі новини щодня. Невиправна втрата для нашої боксерської сім'ї. Співчую сім'ї боксера. Клята війна забирає найкращих синів України! Вічна пам'ять, спочивай зі світом, друже! Герої не вмирають!"

Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".