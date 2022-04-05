Защищал Киев от орков. Тренер сборной Украины держал оборону столицы

Владимир Езерский с оружием в руках защищал столицу Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия фашистской России против Украины отодвинула футбол на второй план. Многие представители украинского футбола поддерживают свою Родину в составе теробороны или в качестве волонтеров.

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Не остался в стороне от несчастья, которое принесли на нашу землю российские фашисты, и главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский.

Фотографию Езерского в военной амуниции опубликовал у себя в Instagram журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь.

"Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца держал оборону Киева в составе одного из добровольческих батальонов", – подписал фото Евгений Гресь.

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Напомним, что с первых дней войны в состав теробороны Киева записались футболисты Александр Алиев и Андрей Богданов.

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

А главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб крошит российских оккупантов в составе артиллерийской бригады ВСУ.

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