Стал на учет в тероборону. Наставник Ворсклы готов взять оружие в руки

Военное вторжение России в Украину поставило на паузу отечественный чемпионат. Сейчас многим людям не до футбола.

Наставник Ворсклы Юрий Максимов рассказал, как он встретил войну и чем сейчас занимается.

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"Буду ехать в Киев на дачу, где и был все это время. Жена с семьей с 24 февраля, когда начались обстрелы, уехала под Ужгород. Я сначала сидел под Полтавой, а потом поехал на дачу. Семью даже и не видел. Потом уже приехал к ним, вместе с сыном прошли медосмотр и стали на учет в тероборону Малого Березного Закарпатской области. Сейчас уже семью увидел и буду ехать снова в Киев.

О войне я узнал в Полтаве. Возле нас находится военная часть, мы постоянно видели, как тренируются наши солдаты. 24 февраля мы находились на базе и готовились к матчу с Вересом. В 4 часа утра я услышал, как начали гудеть самолеты. Я все понял. В 09.00 мы с командой и руководством собрались на стадионе и приняли решение разъехаться.

Я сразу уехал за город, а жена с детьми поехала на Закарпатье. Оставаться было нельзя. Наш дом находится между военной частью и школой полиции.

Обидно, что нам оружие никто не дает. Дали бы оружие, а страну у нас есть кому защищать. На пять человек — один автомат. Я готов взять оружие в руки, мне терять нечего, мы же не нападаем, а защищаемся.

Я не ожидал, что такое может произойти. Когда люди потеряли свои дома и находятся в депрессии, не до футбола. Один больной дебил поставил на колени столько человек", – сказал Максимов в интервью FanDay.