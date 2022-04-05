Захищав Київ від орків. Тренер збірної України тримав оборону столиці

Володимир Єзерський зі зброєю у руках захищав столицю України / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія фашистської Росії проти України відсунула футбол на другий план. Багато представників українського футболу підтримують свою Батьківщину у складі тероборони або як волонтери.

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Не залишився осторонь нещастя, яке принесли на нашу землю російські фашисти, і головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський.

Фотографію Єзерського у військовій амуніції опублікував у себе в Instagram журналіст та футбольний аналітик Євген Гресь.

"Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський більше місяця тримав оборону Києва у складі одного із добровольчих батальйонів", – підписав фото Євген Гресь.

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Нагадаємо, що з перших днів війни до складу тероборони Києва записалися футболісти Олександр Алієв та Андрій Богданов.

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

А головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб кришить російських окупантів у складі артилерійської бригади ЗСУ.

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