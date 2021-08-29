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Ганский 19-летний джокер принес Заре победу над Ворсклой

Сергей Шаховец
29 августа, 21:17
Овусу Раймонд Фримпонг забил единственный гол в матче после выхода на замену, нанеся полтавчанам первое поражение в сезоне

Матч 6-го тура УПЛ Заря - Ворскла / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок в Запорожье на "Славутич-Арене" между Зарей и Ворсклой завершился минимальной победой луганчан – 1:0. Болельщиков порадовали многочисленные сейвы голкиперов.

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Несмотря на большое количество опасных моментов со стороны обеих команд, единственный гол был забит 19-летним ганцем Фримпонгом, вышедшим на замену в концовке поединка.

Благодаря этой победе Заря, набрав 10 очков, поднялась на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла потерпела первое поражение в сезоне, но с 11 баллами осталась на пятой строчке.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

Заря – Ворскла – 1:0.

Гол: Фримпонг, 83.

Турнирная таблица

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