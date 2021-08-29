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Ганський 19-річний джокер приніс Зорі перемогу над Ворсклою

Сергій Шаховець
29 серпня, 21:17
Овусу Раймонд Фрімпонг забив єдиний гол у матчі після виходу на заміну, завдавши полтавчанам першої поразки в сезоні

Матч 6-го туру УПЛ Зоря - Ворскла / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок у Запоріжжі на "Славутич-Арені" між Зорею та Ворсклою завершився мінімальною перемогою луганчан – 1:0. Вболівальників порадували численні сейви голкіперів.

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Незважаючи на велику кількість небезпечних моментів з боку обох команд, єдиний гол був забитий 19-річним ганцем Фрімпонгом, що вийшов на заміну в кінцівці поєдинку.

Завдяки цій перемозі Зоря, набравши 10 очок, піднялася на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла зазнала першої поразки в сезоні, але з 11 балами залишилася на п'ятому місці.

Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур.

Зоря – Ворскла – 1:0.

Гол: Фрімпонг, 83.

Турнірна таблиця

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