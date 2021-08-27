Заря точно не сыграет с командой сына Луческу. Определились составы корзин Лиги конференций

Заря проиграла Рапиду и практически вылетела из Лиги Европы. Фото: skrapid.at

Луганская Заря не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч австрийскому Рапиду (0:3; 2:3). Но украинская команда не выбывает из еврокубков, а продолжит выступления в Лиге конференций.

Лига Конференций Европы / Фото: UEFA.com

Накануне определились учасники группового этапа первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

32 команды распределены по четырем корзинам. Команда Виктора Скрипника попала во вторую корзину. Это означает, что Заря точно не сыграет с такими сильными соперниками, как Фейенорд, Ренн и грецкий ПАОК, который тренирует Разван Луческу, сын главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу.

Сегодня в результате жеребьевки будут сформированы составы восьми групп.

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Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря (Украина)

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура.

Жеребьевка состоится в пятницу, 27 августа, начало – в 14:30 по Киеву.