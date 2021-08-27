Зоря точно не зіграє з командою сина Луческу. Визначилися склади кошиків Ліги конференцій

Зоря програла Рапіду і практично вилетіла з Ліги Європи. Фото: skrapid.at

Луганська Зоря не змогла пробитися до групового раунду Ліги Європи, програвши за сумою двох зустрічей австрійському Рапіду (0:3; 2:3). Але українська команда не вибуває з єврокубків, а продовжить виступи у Лізі конференцій.

Ліга Конференцій Європи / Фото: UEFA.com

Напередодні визначилися учасники групового етапу першого в історії розіграшу Ліги конференцій.

32 команди розподілені по чотирьох кошиках. Команда Віктора Скрипника потрапила до другого кошика. Це означає, що Зоря точно не зіграє з такими сильними суперниками, як Феєнорд, Ренн і грецький ПАОК, який тренує Разван Луческу, син головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу.

Сьогодні в результаті жеребкування будуть сформовані склади восьми груп.

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Кошик 1: Рома, Тоттенгем, Базель, Славія, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Кошик 2: Феєнорд, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Зоря (Україна)

Кошик 3: Уніон Берлін, ЦСКА Софія, Вітесс, Слован Братислава, Яблонець, Алашкерт, Флора, Кайрат

Кошик 4: Лінкольн, Рандерс, Омонія, Анортосіс, ХІК, Маккабі Хайфа, Буде-Глімт, Мура.

Жеребкування відбудеться в п'ятницю, 27 серпня, початок – о 14:30 за Києвом.