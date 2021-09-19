Заря разгромила Черноморец: видео голов

Черноморец не удержал Гладкого / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Голы Кабаева, Гладкого и Аллахьяра помогли Заре обыграть в восьмом туре украинской Премьер-лиги в Запорожье Черноморец со счетом 3:0 и, таким образом, добыть свою самую крупную домашнюю победу в нынешнем сезоне.

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ВИДЕО ГОЛОВ ЗАРИ

Заря – Черноморец – 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (с пенальти), Аллахьяр, 88

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев (Кристиан, 81) – Громов, Гладкий (Аллахьяр, 67)

Черноморец: Паламарчук – Путря, Дубко, Кадири, Вантух (Скорко, 70) – Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) – Брагару (Исаенко, 46), Авагимян, Цитаишвили – Ванат

Предупреждения: Фаворов, Кабаев – Михайленко, Авагимян