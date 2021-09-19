22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Манчестер Сити --
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Лейпциг --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
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Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Заря разгромила Черноморец: видео голов

Олег Люлька
19 сентября, 21:55
Злость за поражение в Лиге конференций от норвежского Буде-Глимт подопечные Виктора Скрипника выместили в УПЛ на Черноморце, которому забили три безответных мяча

Черноморец не удержал Гладкого / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Голы Кабаева, Гладкого и Аллахьяра помогли Заре обыграть в восьмом туре украинской Премьер-лиги в Запорожье Черноморец со счетом 3:0 и, таким образом, добыть свою самую крупную домашнюю победу в нынешнем сезоне.

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ВИДЕО ГОЛОВ ЗАРИ

Заря – Черноморец – 3:0
Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (с пенальти), Аллахьяр, 88
Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев (Кристиан, 81) – Громов, Гладкий (Аллахьяр, 67)
Черноморец: Паламарчук – Путря, Дубко, Кадири, Вантух (Скорко, 70) – Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) – Брагару (Исаенко, 46), Авагимян, Цитаишвили – Ванат
Предупреждения: Фаворов, Кабаев – Михайленко, Авагимян

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