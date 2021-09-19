22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 вересня 19:30
Львів 0
Металіст 1925 0
19 вересня 19:30
Зоря 3
Чорноморець 0
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
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Зоря розгромила Чорноморець: відео голів

Олег Люлька
19 вересня, 21:55
Злість за поразку в Лізі конференцій від норвезького Буде-Глімт підопічні Віктора Скрипника зігнали в УПЛ на Чорноморці, якому забили три "сухі" м'ячі

Чорноморець не втримав Гладкого / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Голи Кабаєва, Гладкого і Аллах'яра допомогли Зорі обіграти у восьмому турі української Прем'єр-ліги в Запоріжжі Чорноморець з рахунком 3:0 і здобути свою найбільшу домашню перемогу в нинішньому сезоні.

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ВІДЕО ГОЛІВ ЗОРІ

Зоря – Чорноморець – 3:0
Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45 (з пенальті), Аллах'яр, 88
Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Булеца, Кабаєв (Кристіан, 81) – Громов, Гладкий (Аллах'яр, 67)
Чорноморець: Паламарчук – Путря, Дубко, Кадірі, Вантух (Скорко, 70) – Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) – Брагару (Ісаєнко, 46), Авагімян, Цітаішвілі – Ванат
Попередження: Фаворов, Кабаєв – Михайленко, Авагімян

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