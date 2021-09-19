Зоря розгромила Чорноморець: відео голів

Чорноморець не втримав Гладкого / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Голи Кабаєва, Гладкого і Аллах'яра допомогли Зорі обіграти у восьмому турі української Прем'єр-ліги в Запоріжжі Чорноморець з рахунком 3:0 і здобути свою найбільшу домашню перемогу в нинішньому сезоні.

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ВІДЕО ГОЛІВ ЗОРІ

Зоря – Чорноморець – 3:0

Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45 (з пенальті), Аллах'яр, 88

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Булеца, Кабаєв (Кристіан, 81) – Громов, Гладкий (Аллах'яр, 67)

Чорноморець: Паламарчук – Путря, Дубко, Кадірі, Вантух (Скорко, 70) – Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) – Брагару (Ісаєнко, 46), Авагімян, Цітаішвілі – Ванат

Попередження: Фаворов, Кабаєв – Михайленко, Авагімян