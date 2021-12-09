Заря – Буде-Глимт: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Заря (Луганск) / Фото: Getty Images

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и начнется в 19:45 по киевскому времени. Онлайн Заря – Буде-Глимт есть на нашем сайте.

Составы команд на матч:

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Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Аллахьяр, Гладкий

Запасные: Сапутин, Жилкин, Шахаб, Кабаев, Булеца, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко

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Буде-Глимт: Хайкин, Конрадсен, Лоде, Мё, Сампстед, Салтнес, Берг, Брунстад Фет, Пеллегрино, Бохтейм, Сольбаккен

Заря, независимо от результата встречи с Буде-Глимт, останется третьей в своей группе Лиги конференций, а для продолжения выступлений нужно было попасть в ТОП-2.

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Тем не менее сегодняшний поединок с Буде-Глимт не лишен смысла для Зари. Это – возможность заработать 500 тысяч евро (в случае победы) или 166 тысяч евро (в случае ничьей) призовых от УЕФА. Кроме того, любое очко будет не лишним для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.